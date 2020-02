Tripwire Interactive e Koch Media insieme per la distribuzione retail di Maneater e Chivalry 2

Il publisher e sviluppatore Tripwire Interactive è lieto di annunciare il rinnovo della collaborazione con Koch Media / Deep Silver, Inc. per l’uscita del suo shARkPG Maneater e di Chivalry 2 – annunciato per PC all’E3 2019 come uscita del 2020. Seguiranno maggiori informazioni. Koch Media / Deep Silver si occuperà di tutte le attività di publishing nei mercati in tutto il mondo.

“Siamo lieti di rinnovare la partnership con Tripwire Interactive per l’imminente pubblicazione di Maneater e di ulteriori progetti aggiuntivi”, dichiara il Dr. Klemens Kundratitz, CEO di Koch Media. “I nostri team che hanno già lanciato con successo Killing Floor 2 in tutto il mondo si stanno impegnando a supportare il team di Tripwire Interactive con tutta la loro esperienza nella distribuzione e nel marketing.”

John Gibson, CEO di Tripwire Interactive ha aggiunto: “Siamo felici di estendere la nostra collaborazione con Deep Silver per pubblicare un titolo innovativo come Maneater ed ulteriori titoli quest’anno. La profonda esperienza e la vasta rete distributiva di Deep Silver la rendono un ottimo partner per i nostri giochi in arrivo.”

Maneater manda i giocatori in un viaggio alla scoperta di mari sconosciuti. Il titolo era già stato protagonista di vari eventi nel 2019. La versione Day One di Maneater, che presenta lo speciale bonus evoluzione, può già essere prenotata presso retailer selezionati.