Animal Crossing: New Horizons, potrebbero esserci le microtransazioni o gli acquisti in-game

Secondo la descrizione della pagina ufficiale del gioco, Animal Crossing: New Horizons potrebbe contenere microtransazioni o acquisti in game.

Vista la presenza degli stessi nel capitolo per mobile, ovvero Pocket Camp, dove sono molto presenti, essendo uno di quei free-to-play che basano la totalità dei guadagni sugli oggetti da comprare con soldi veri, potrebbero esserci anche in questo nuovo capitolo per Nintendo Switch anche se non nella stessa insistenza. Inoltre, questo potrebbe significare che verranno rilasciate espansioni e DLC a pagamento.

Vogliamo ricordarvi che Animal Crossing: New Horizons uscirà il 20 marzo 2020 in esclusiva per Nintendo Switch.

Sapendo che la loro presenza non è ben vista dalla quasi totalità dei giocatori, potrebbero le microtransazioni sfavorire le vendite del nuovo titolo della saga? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento.