Diamo il benvenuto a Nine Rocks Games, il nuovo studio di THQ Nordic!

Arriva oggi la notizia della nascita di un nuovo team di sviluppo interno chiamato Nine Rocks Games, fondato dallo studio THQ Nordic.

Esso sarà composto da un team di vari sviluppatori che hanno esperienza nel genere sparatutto-survival e sarà guidato da David Durcak, un veterano dell’industria che ha lavorato a titoli come DayZ.

Ecco cosa ha affermato il CEO di Nine Rocks Games:

Non vediamo l’ora di far andare i nostri uffici a pieno regime, ottimizzando gradualmente le nostre dimensioni e lavorando al nostro nuovo progetto. Con THQ Nordic come nostro partner, il nostro roster ha trovato le condizioni perfette per collaborare al nostro primo progetto.