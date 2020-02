Halo Infinite: 343 Industries è soddisfatta del Slipspace Engine

343 Industries sembra davvero soddisfatta dei risultati ottenuti per Halo Infinite tramite l’uso del nuovo Slipspace Engine che, a detta loro, consente cose prima impossibili agli sviluppatori.

Frank O’Connor, direttore di 343 Industries, e David Berger, engineering director, hanno così commentato a riguardo dello Slipspace Engine:

Dovevamo creare un engine che fosse più potente per lo sviluppo nella nuova generazione ma anche più agile, in modo che i creativi e gli sviluppatori fossero in grado di lavorarci più facilmente e più velocemente. Questa base di lavoro tecnica è un elemento vitale per costruire una piattaforma per il futuro di Halo. C’era la necessità di costruire strumenti che consentissero nuove caratteristiche che non erano possibili in precedenza. Bisogna consentire ai creatori di contenuti di avere spazio per ideare al di fuori degli standard attuali. I designer hanno maggior potere per risolvere veramente i problemi e provare a costruire qualcosa di più semplice e veloce rispetto a quanto si poteva fare prima.