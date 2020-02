Animal Crossing: New Horizons è pre-caricabile dal Nintendo eShop

È già possibile pre-caricare la versione digitale a partire da oggi Animal Crossing: New Horizons, l’ultimo titolo in uscita a breve in esclusiva per Nintendo Switch, tramite il Nintendo eShop.

In questo modo è stato svelato anche il peso del gioco che risulta essere 6.2 GB, risultando un gioco tripla A dal peso contenuto, ma senza perdita di contenuti interessanti (scusate il gioco di parole).

Vogliamo ricordarvi che Animal Crossing: New Horizons uscirà il 20 marzo 2020 in esclusiva per Nintendo Switch.