The Outer Worlds per Nintendo Switch, rimandato per colpa del Coronavirus

Il team cinese Virtous Games che si occupa del porting di The Outer Worlds per Nintendo Switch, ha svelato che la versione del titolo sarà rimandato a causa del Coronavirus che ha complicato le operazioni.

L’avviso include le scuse per questo ritardo, e che quindi la data slitterà dal 6 marzo 2020 fino a data da destinarsi. In compenso però, arriva una buona notizia da Private Division che assicura la presenza della cartuccia nell’edizione fisica del gioco, rendendo contenti tutti i fan del retail.

We’re delaying @OuterWorlds on Nintendo Switch due to the coronavirus impacting the Virtuos team working on the port, to provide them enough time to finish development. We’ll now be releasing the physical version on cartridge. Once we have a new launch date, we’ll let you know!

— Private Division (@PrivateDivision) February 6, 2020