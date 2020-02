Bleeding Edge: nessuna microtransazione nel titolo di Ninja Theory

By Domenico Coscione

Ninja Thoery ha annunciato che non ci saranno microtransazioni in Bleeding Edge, il nuovo titolo in sviluppo attualmente, permettendo di sbloccare tutti i contenuti senza dover pagare.

Rahni Tucker, creative director, ha rivelato che non ci sarà nessun tipo di contenuto estetico a pagamento e che anche i bonus cosmetici ottenibili con il pre-order del gioco potranno essere sbloccati semplicemente giocando.

Vogliamo ricordarvi che Bleeding Edge uscirà il 24 marzo 2020 per Xbox One e PC, mentre per partecipare alla beta basterà avere un abbonamento a Xbox Game Pass oppure aver prenotato il gioco.