Arriva Crash Bandicoot Mobile, il titolo per smartphone del marsupiale

Activision e King hanno collaborato insieme per un nuovo progetto riguardante il simpatico marsupiale che hanno accompagnato la nostra infanzia, ovvero Crash Bandicoot.

Crash Bandicoot Mobile, questo è il titolo del gioco, arriva sui nostri smartphone sia per Android che per iOS sottoforma di un endless run, in cui ritroveremo tutti i personaggi più amati della saga.

Per ora non si conoscono ulteriori dettagli, come la data d’uscita per esempio, ma non appena si avranno novità vi aggiorneremo nell’immediato.