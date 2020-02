[RUMOR] Resident Evil 8, nuove indiscrezioni indicano una possibile data d’uscita

By Domenico Coscione

Secondo le indiscrezioni in rete, ci sono novità per Resident Evil 8 che arrivano dal canale YouTube chiamato Games.de.

Dopo quelli che vedrebbero Ethan Winters come nuovo protagonista, il canale sopracitato ha condiviso nuove informazioni a riguardo di questo titolo. In primis, che l’uscita sarà tra due anni! Successivamente, l’ambientazione e alcuni dei nemici che dovremo affrontare. Infatti, il nuovo capitolo sarà ambientato nei tempi moderni ma all’interno di un castello, come quello di Resident Evil 4 ma più piccolo, e che ci ritroveremo ad affrontare streghe, cavalieri e lupi zombificati, una probabile variante dei cani che abbiamo affrontato sempre nel quarto capitolo.

Ovviamente, le informazioni qui riportate sono pur sempre rumor e devono essere prese con le dovute precauzioni fino alla conferma o alla smentita ufficiale.