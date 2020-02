PUMA x SONIC, è arrivato l’abbigliamento più veloce del mondo

Con l’idea di fondere la giocosità di Sonic con il design sportivo di PUMA, la collezione PUMA x SONIC propone le sneaker RS-X³ SONIC disponibili in due nuove colorazioni dal design a griglia semitrasparente bianco o nero, con esplosioni di colori accesi e dettagli dorati, sia per adulti che per bambini. Della collezione fanno parte anche una felpa con cappuccio PUMA x SONIC in blu brillante o nero lucido, le magliette PUMA x SONIC con grafiche fronte e retro e le magliette con stampa AOP. A completare la linea di PUMA x SONIC , la collezione offre anche abbigliamento, scarpe e accessori coordinati per bambini, decorati con fantastiche stampe e riferimenti all’universo di Sonic.

