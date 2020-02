Amplitude ci accompagna con una serie di video lungo lo sviluppo di Humankind

Humankind è il titolo più grande e ambizioso di Amplitude e per aiutare in questo processo, gli sviluppatori hanno deciso di suddividere le innovative ed interessanti funzionalità, di questo gioco di strategia, in video accessibili e di dimensioni ridotte che saranno pubblicate su base bimestrale su Humankind YouTube channel . Ogni video includerà interviste agli sviluppatori, gameplay mai visto e dietro le quinte esclusivi.

