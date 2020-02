[For Honor] Inizia la Stagione 1 dell’anno 4, non abbandonate la “Speranza”

Ubisoft annuncia che la Stagione 1 dell’Anno 4 di For Honor, “Speranza”, è ora disponibile per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One. For Honor è anche disponibile su UPLAY+, il servizio in abbonamento di Ubisoft.

Dando inizio all’Anno 4, “Speranza” comincia un nuovo arco narrativo nel mondo di For Honor, mentre il cataclisma che l’ha colpito sembra finalmente essere giunto alla fine. Tra il caos e i molti anni di guerra incessante, gli Eroi di For Honor avranno bisogno di un nuovo motivo per combattere.

La Stagione 1 dell’Anno 4, “Speranza”, porterà nuove armi e armature saccheggiabili, oltre a eventi di gioco e molti altri nuovi contenuti, tutti basati sul nuovo cambiamento avvenuto nel mondo di For Honor. La nuova Stagione introduce anche il Pass battaglia, un nuovo sistema di progressi, che consentirà di sbloccare ricompense cosmetiche davvero uniche.