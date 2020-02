Square-Enix ha annunciato che l’RPG tattico Dragon Questa Tact arriverà su iOS e Android nel 2020 in Giappone nell’oramai consueto formato free-to-play con acquisti in app. In Dragon Quest Tact i giocatori controlleranno su di un campo di battaglia “a scacchiera” una squadra composta dai mostri più celebri della serie Dragon Quest.