Final Fantasy VII Remake sarà esclusiva Sony fino al 2021

Negli ultimi tempi circolava la voce che Final Fantasy VII Remake fosse solamente una esclusiva a tempo per console Sony e, nel corso della giornata di oggi, è arrivata la conferma. Stando a un “aggiornamento” della copertina ufficiale di Final Fantasy VII Remake, pare che il titolo sarà un’esclusiva per PlayStation 4 fino al 10 aprile 2021, e dopo quella data il titolo potrebbe fare il suo esordio anche su altre piattaforme. Al momento non è chiaro se Square-Enix abbia già deciso su quali piattaforme portare Final Fantasy VII Remake, ma sembra più che probabile che PC, Xbox One e Stadia siano le piattaforme su cui il titolo potrebbe arrivare dal 2021.