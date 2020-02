Nasce la eSerie A TIM: il campionato ufficiale dei videogiocatori

By Andrea Megazzini

Nasce lo scudetto digitale per i giocatori di FIFA e PES direttamente dalla Lega Serie A TIM. Un vero e proprio campionato dedicato all’eSport.

Una novità non da poco, per gli amanti della competizione online di FIFA e PES, sta per arrivare al banco di prova. La Lega Serie A ha infatti annunciato, in data odierna, la costituzione del primo campionato eSerie A TIM, dedicato agli appassionati del calcio digitale.

La Lega Serie A ha infatti raggiunto un accordo storico con Infront e PG Esport, per offrire un torneo del tutto nuovo e ultra competitivo, ma in esclusiva per Playstation 4.

Il torneo sarà aperto a tutti coloro che abbiano più di 16 anni e che siano in possesso di una copia di FIFA 20 o PES 20, visto che entrambe i giochi hanno la licenza ufficiale della nostra massima serie calcistica. Saranno presenti 2 fasi diverse: la prima, con scontri ad eliminazione diretta che varranno come qualificazioni, e poi la seconda con campionato, playoff e finali. Finali, per altro, che saranno tenute nel mese di maggio, con una cerimonia che incoronerà i vincitori del primo eScudetto.

Ha voluto commentare l’annuncio Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A TIM: “Gli eSports sono un fenomeno in continua crescita ed espansione e rappresentano uno dei settori chiave dello sport business. Abbiamo la grande opportunità di coinvolgere un target sempre più ampio e trasversale, avvicinandoci così alle nuove generazioni. Tutti gli appassionati potranno ora seguire un nuovo Campionato e i più bravi potranno rappresentare la propria squadra del cuore sfidandosi a colpi di joypad per decretare il Campione della eSerie A TIM“.

Per tutte le info, come partecipare e per le date ufficiali, vi rimandiamo al sito appositamente creato.