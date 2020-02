EVO 2020: Marvel vs Capcom 2 esclude Mortal Kombat 11

Uno dei tornei più importanti per la categoria dei videogiochi picchiaduro è senz’altro l’Evolution Championship Series, detto anche EVO 2020, che si terrà quest’anno a Las Vegas dal 31 luglio 2020 al 2 agosto 2020.

È stata mostrata la line-up ufficiale con tutti i titoli presenti e la presenza di uno in particolare ha fatto molto chiacchierare in queste ore, ovvero Marvel vs Capcom 2, che ha portato a essere escluso Mortal Kombat 11. La spiegazione però di questa scelta è presto detto: il torneo si chiamerà 20urnament of Champions ed essendo che il titolo di casa Capcom compirà 20 anni, questo spiega la sua “preferenza” rispetto al recente capitolo di Mortal Kombat.

Ecco la line-up completa dei titoli: