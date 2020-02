[RUMOR] Batman di Rocksteady potrebbe essere un soft reboot e avere la co-op

By Domenico Coscione

Nuovi rumor stanno destando l’interesse dei fan sulla rete per quanto riguarda il tanto chiacchierato nuovo capitolo di Batman, l’uomo pipistrello più famoso al mondo che vanta ben tre titoli principali più quale prequel e spin-off tra le varie generazioni di console, senza contare quelle 8-bit.

Nel marasma di nuove chiacchiere sulla serie di Rocksteady sono due le informazioni che più interessano ai fan: la prima è la possibilità di un soft-reboot della trilogia di Arkham, mentre la seconda è la possibilità di una modalità co-op, senza specificare se sia online, offline o di entrambi i tipi.

Come da consuetudine per tutti i rumor, anche questo va preso con le dovute precauzioni fino al momento in cui arriverà una conferma o una smentita ufficiale.