Bandai Namco svela quattro nuovi personaggi in ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS

Due eroi e due mostri mostrano tutte le loro abilità in questo nuovo trailer di ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS.

Pri Pri Prisoner

Snek “Morso di Serpe”

Granchilante

Boros

Il gioco sarà disponibile in tutto il mondo dal 28 febbraio 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC.