Call of Duty: Modern Warfare, svelata data d’uscita e nuovo operatore per la Seconda Stagione

Call of Duty: Modern Warfare, svelata data d’uscita e nuovo operatore per la Seconda Stagione

By Domenico Coscione

Infinity Ward ha annunciato in data odierna la data d’uscita e il nuovo operatore per la Seconda Stagione di Call of Duty: Modern Warfare attraverso un teaser sul suo canale ufficiale Twitter.

Ghost, questo il nuovo operatore giocabile, arriverà portando con se la nuova stagione multiplayer che inizierà dall’11 febbraio 2020 con nuove armi, una nuova mappa e un nuovo Weapon System che viene menzionato anche nel teaser in calce alla notizia.