The Sims compie 20 anni!

oggi è un giorno importante per tutti gli amanti di The Sims.

Il celebre simulatore di vita che ha fatto innamorare intere generazioni di videogiocatori compie 20 anni.

Numeri impressionanti per una saga che da sempre vuole stare al passo coi tempi e accompagna i videogiocatori di tutto il mondo alla scoperta dei propri sogni e spingendoli a vivere ogni avventura con il massimo del divertimento.

Da quando The Sims è stato pubblicato per la prima volta nel 2000, i giocatori di tutto il mondo hanno progettato le loro case perfette, creato Sims unici e raccontato le proprie storie. Il team di Maxis Studio ha messo insieme i dati e le curiosità più divertenti che riassumono tutto il divertimento vissuto dai videogiocatori negli ultimi 20 anni.

Sono stati creati oltre 1,6 miliardi di Sims, costruite oltre 575 milioni di unità familiari e più di 1,3 miliardi di Fiki Fiki. Sono numeri impressionanti, ma chi li conosce sa che i Sims sono sempre davvero impegnatissimi!

Per questo importantissimo compleanno, i Simmers possono ora entrare nel perfetto spirito della festa rilassandosi nella speciale vasca idromassaggio creata per l’occasione, disponibile in un aggiornamento che sarà rilasciata oggi. Siediti, rilassati e perditi nei ricordi cullato da questo oggetto all’interno del gioco. Gli abbonati PlayStation Plus avranno inoltre accesso gratuito a The Sims 4 per tutto il mese di febbraio. La festa continua anche fuori dal gioco! I Simmers possono dare vita al loro amore per la saga con i gadget The Sims firmati Threadless, disponibili sul sito ufficiale.