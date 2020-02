The Wonderful 101 Remastered sarà realtà grazie alla campagna su Kickstarter

The Wonderful 101: Remastered uscirà su Nintendo Switch, con le versioni per altre piattaforme che saranno disponibili tramite obiettivi estesi. Platinum Hames anche in programma di aggiungere una serie di straordinari extra volta in volta che verranno raggiunti obiettivi estesi, con l’obiettivo di realizzare The Wonderful 101: Remastered come la versione completa di questo divertente gioco!

Nel giro di poche ore è già stato raggiunto oltre UN MILIONE di euro, a dimostrazione della vastissima platea mondale di fans di questo gioco.

The Wonderful 101 è un gioco di azione-avventura “Unite Action” sviluppato da PlatinumGames Inc., diretto dal luminare del gioco d’azione Hideki Kamiya e originariamente pubblicato su Nintendo Wii U.

In questo gioco, i giocatori prendono il controllo dei Wonderful Ones, eroi di tutto il mondo scelti per difendere la Terra da ogni sorta di minaccia extraterrestre! Quando la pacifica Blossom City viene attaccata da invasori alieni, Wonder-Red, Wonder-Blue, e il resto dei Wonderful Ones, e si uniscono per salvare il mondo!