Dreams: chi ha acquistato la versione d’accesso anticipato potrà accedere prima alla versione completa

Siamo in prossimità ormai dell’uscita di Dreams, il titolo che permette di creare i tuoi videogiochi attraverso il posizionamento di elementi nello scenario.

Per i possessori della versione anticipata c’è una bella notizia, potranno scaricarlo tre giorni prima ovvero l’11 febbraio 2020.

Media Molecule ha riportato questa notizia tramite un post di Twitter, confermando che per chi non ha già preso l’accesso anticipato dovrà aspettare il 14 febbraio 2020.

Part of our Early Access community? You'll upgrade to the full release of #DreamsPS4 3 days before launch, on February 11th! 💖 #MadeInDreams

Read more: https://t.co/zNeJpdaAgL

— Media Molecule (@mediamolecule) February 4, 2020