Febbraio è il mese di San Cervellino in Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville

L’amore è nell’aria in Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville. Infatto tutto è addobbato con decorazioni a tema in occasione dell’evento festival di febbraio, San Cervellino!

L’aggiornamento di questo mese offre ai giocatori l’opportunità di celebrare San Cervellino gironzolando in un Giddy Park mai visto, tra cuori e fiorellini, di cimentarsi in Pascoli Conservieri, la nuovissima mappa Supremazia Erbosa o di guadagnare articoli cosmetici a tema nuovi di zecca.

In palio sulla mappa dei premi di questo mese ci sono il Costume Leggendario di Kernel Corn Foodal Lord Draconius e l’aggiornamento Shogun-Guard. I giocatori possono usarli singolarmente per cambiare il loro aspetto e la modalità di gioco. Possono anche combinarli per scatenare il primo upgrade leggendario in assoluto: uno scudo personale da usare in battaglia!

PopCap Vancouver ed EA sono entusiasti di svelare il primo personaggio assolutamente nuovo di Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville, lo Zombie Magico! I giocatori potranno ottenerlo raggiungendo la fine della Mappa Premi durante il festival La Fortuna degli Zombies in programma a marzo; dopo l’evento, il personaggio sarà disponibile nel gioco per 500.000 monete.

Per tutti i dettagli sul festival di San Cervellino e il reveal dello Zombie Magico, consultare il blog ufficiale.