Battlestat Galactica Deadlock ci mette al comando della Flotta Fantasma

Contemporaneamente alla versione DLC di Ghost Fleet Offensive, sarà disponibile un nuovo aggiornamento gratuito per tutti i giocatori di Battlestar Galactica Deadlock: l’aggiornamento di Fleet Admiral. Questo introduce un nuovo livello, difficile anche per il comandante di flotta anche più esperto, così come il Cinematic Browser che consente al giocatore di guardare i filmati della campagna, oltre a miglioramenti dell’interfaccia utente e la possibilità di assegnare l’ammiraglia di ogni flotta coloniale.

Uccidere i “tostapane” è cosa buona e giusta, ma catturarli alla sprovvista è ancora meglio. Dopo l’affascinante DLC Resurrection, la nuova campagna della seconda stagione di Battlestar Galactica Deadlock porta altre dieci emozionanti missioni: questa volta, la flotta coloniale si intrufolerà sotto il radar DRADIS e colpirà i Cylons dove fa più male, dietro le linee nemiche. I giocatori prenderanno il controllo della flotta fantasma, come si vede nello show televisivo prequel della serie ufficiele, Blood e Chrome, e condurranno l’offensiva in profondità nel territorio nemico dove le basi dei “tostapane” sono indifese come anatre robotiche.

