Il party game Monster Jaunt arriverà il 20 febbraio su Steam

Sketch House Games è orgogliosa di annunciare che il suo party di minigiochi ispirato al N64 Monster Jaunt arriverà su Steam il 20 febbraio per $ 19,99 / 15,49 € / 16,79 €, con la colonna sonora disponibile per $ 4,99 / £ 3,99 / € 3,99. Unisciti a un massimo di tre amici nel multiplayer locale e online per pianificare la vacanza perfetta in questa versione unica di un gioco da tavolo digitale.

Monster Jaunt è un gioco di società strategico che valorizza l’abilità e la fortuna. Fino a quattro giocatori competono come tour operator rivali determinati a portare i loro mostri in vacanza nella migliore location di sempre. Ogni mostro desidera qualcosa di diverso: il Chinchilly potrebbe preferire riscaldarsi in spiaggia e il Polarave amerebbe un festival vivace o una gelida baita da sci, ma un Owlgebra preferirebbe un museo tranquillo. Sta a te pianificare un percorso ideale.

Per farlo, competerai con i tuoi amici in 20 minigiochi. Questi vanno dalla corsa dei pinguini ad alta velocità alla gestione competitiva dell’inventario fino alla gara di cupcake. Ogni minigioco è interamente basato sulle abilità e coloro che si comportano meglio ottengono la prima scelta su quali mostri vogliono unirsi alla loro carovana itinerante. Non ci sono tiri di dado in Monster Jaunt!

Per festeggiare l’annuncio della data di uscita, Sketch House Games ha messo insieme un nuovo trailer di Monster Jaunt che mostra tutti i suoi minigiochi in azione. Dai un’occhiata ai suoi personaggi colorati e alle numerose sfide competitive di seguito: