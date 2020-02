Apex Legends presto su IOS e Android

Il celebre battle royal sarà presto una realtà per i dispositivi mobile Android e Apple.

Apex Legends arriverà presto sui dispositivi mobile, come annunciato dalla EA, casa produttrice del gioco, che ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con un partner cinese, al fine di adattare il suo celebre free to play al mondo IOS e Android.

Tuttavia, seguendo le dichiarazioni della casa viodeludica americana, non ci è dato sapere il nome di questo partner che aiuterà nello sviluppo, anche se, secondo il parere di molti esperti, potrebbe trattarsi di Tencent, già fautrice di Call Of Duty Mobile e PUBG Mobile. Se non bastasse l’ampia esperienza di Tencent con i giochi mobile, un’altro fantomatico indizio è quello delle precedenti relazioni con EA per portare sui dispositivi mobile le serie di FIFA e di Need For Speed.

Insomma, non resta che aspettare per poter avere tra le mani il mondo Apex Legends, già ampiamente apprezzato dai gamers di tutto il mondo su PC e Console, fino a raggiungere quota 70 milioni di giocatori.