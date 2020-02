Xbox Adaptive Controller: il pad che si può applicare anche alle sedie a rotelle

L’organizzazione AbleGamers, in collaborazione con ATMakers, è riuscita a creare un dispositivo in grado di poter collegare l’Xbox Adaptive Controller alle sedie elettroniche che hanno i controlli elettronici.

In questo modo anche i giocatori con disabilità potrqanno giocare senza problemi utilizzando questo controller adattato alla loro sedia a rotelle spendendo solo $ 35. Infatti, da come si evince dal video in calce alla notizia, la piastra viene utilizzata tramite i connettori a 9 pin utilizzati sulle più comuni sedie potendola collegare e scollegare in qualsiasi momento.