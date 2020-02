Nuovo record per Steam: più di 18 milioni di utenti collegati in contemporanea

Durante la giornata di ieri, 02/02/2020, è stato raggiunto e superato un nuovo record da Steam, una delle piattaforme di gioco tra le più utilizzate di sempre che non solo consente di acquistare e giocare titoli molto validi e non, ma anche di guardare video in streaming e comprare colonne sonore a tema videoludico.

Il record in questione riguarda il numero di utenti collegati contemporaneamente sulla piattaforma, che ha superato i 18 milioni, precisamente 18.801.944, superando il precedente record di 18.5 milioni. L’annuncio è stato fatto su Twitter tramite l’account ufficiale, specificando però che solo 5.8 milioni stavano attualmente giocando.

.@Steam has broken its record for most concurrently online users that was held for two years. Previous record was 18,537,490 users. It's still increasing!

But there's about 1 million less players actually in-game (≈5.8mil vs ≈7mil two years ago).https://t.co/D6WDHbz0B4

