Pubblicato un nuovo leak su Halo Infinite

By Domenico Coscione

Da qualche ora in rete è stata pubblicata una nuova immagine che, o almeno si presume, sembra essere proveniente da Halo Infinite, il nuovo titolo di 343 Industries che porta il nostro Master Chief verso nuove avventure.

Dall’immagine, che troverete in calce alla notizia, la rete ha notato alcuni particolari che farebbero presumere alla presenza di un rampino nel gioco che aiuterebbe il nostro eroe nell’esplorazione del mondo di gioco.

Anche se la qualità della foto non rispecchia le aspettative grafiche del nuovo capitolo, basate su quello che i trailer ci hanno mostrato finora, c’è da dire che la forma del fucile di precisione e dell’HUD non assomigliano per niente al capitolo precedente.

Nonostante questo, resta solo una supposizione ed è ancora tutto da confermare per poter essere presa come notizia ufficiale, quindi vi consigliamo di prenderla con pinze e aspettare con noi una conferma o una smentita ufficiale.