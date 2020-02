Grandblue Fantasy: Versus, ecco quando uscirà in occidente

By Domenico Coscione

XSEED Games ha annunciato la data d’uscita per il mercato occidentale di Grandblue Fantasy: Versus, il capitolo picchiaduro 1vs1 con elementi RPG.

In America il titolo uscirà il 3 marzo 2020, mentre per l’Europa non è ancora stata specificata una data precisa, ma èsstato assicurato che potremo giocarci entro il primo trimestre del 2020.