Sony chiede ai possessori di PS4 se vorrebbero il “Remote Play” compatibile con…Switch!

Con la guerra di nuova generazione che si profila all’orizzonte, Sony sta chiaramente cercando modi per rendere la sua console più allettante per i potenziali consumatori; vale la pena notare che Project xCloud di Microsoft offre un approccio molto simile quando si tratta di streaming di contenuti su altri dispositivi, e in passato si vociferava che la società stesse cercando di estendere il supporto alla macchina Nintendo.

Il sondaggio, condiviso su Reddit , chiede se i proprietari di PS4 sarebbero interessati a trasmettere il gameplay ad altri dispositivi, come Nintendo Switch . Fa anche riferimento a un controller DualShock che includerebbe uno schermo per giocare ‘in movimento’ come una console portatile tradizionale e chiede agli utenti se una versione offline di Rempte Play sarebbe allettante, che poi sarebbe lo scopo rpincipale di essa.

