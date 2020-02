[TT Isle of Man – Ride on the Edge 2] Chi è Julien Toniutti?

La data di uscita di TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 si avvicina sempre più e KT Racing e BIGBEN sono liete di condividere un’intervista esclusiva con Julien Toniutti, il celebre motociclista che si è contraddistinto in numerose e prestigiose competizioni. Al momento detiene il record francese del circuito dell’Isle of Man TT.

Julien Toniutti ha collaborato con il team di produzione del videogioco, condividendo la propria esperienza e le sue emozioni con gli sviluppatori per offrire una simulazione iper-realistica e ottimizzare ogni aspetto della guida. Dopo aver passato il 2019 in convalescenza a causa di un incidente durante il rally di Dakar, Julien Toniutti ritornerà a competere nella Isle of Man TT nel 2020.

Creata nel 1907, la TT è la gara motociclistica più famosa al mondo. Il circuito di 61 km con le sue 260 curve è il più iconico per i piloti di gara su strada. Con piloti, moto e circuiti ufficiali, TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 vanta una nuova fisica e una nuova modalità carriera per permettere ai giocatori di implementare le proprie skill di guida.