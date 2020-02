Un assaggio della colonna sonora di FINAL FANTASY VII REMAKE con il brano “Hollow”

Square Enix Ltd. ha oggi presentato la musica di FINAL FANTASY VII REMAKE svelando il brano principale dell’attesissimo titolo con un nuovo trailer e un behind-the-scenes con delle interviste esclusive agli autori del brano. Il brano, che si intitola “Hollow”, è stato scritto da Nobuo Uematsu, l’illustre compositore della serie FINAL FANTASY, e interpretato dal cantautore Yosh, membro della rock bank giapponese Survive Said The Prophet.

Oltre al brano principale, questo nuovo trailer contiene nuove immagini delle epiche battaglie e dei personaggi di FINAL FANTASY VII REMAKE che ci invitano ad esplorare ancora di più l’eclettica città di Midgar. Per i fan di vecchia data, questo trailer mostra anche dei momenti indimenticabili del gioco originale reinterpretati per il remake.

Per vedere il behind the scenes con le interviste esclusive con Yosh e Nobuo Uematsu, ecco il video

Inoltre, i fan potranno ascoltare la fantastica colonna sonora di FINAL FANTASY VII REMAKE dal vivo, tra cui il brano principale del gioco, durante il tour mondiale con orchestra che visiterà 10 città in collaborazione con AWR Music Productions. Il tour inizierà a Los Angeles a giugno e la maestosa orchestra e il fantastico coro interpreteranno la colonna sonora del gioco sotto la direzione di Arnie Roth, vincitore di un Grammy® e celebre per i suoi lavori su Distant Worlds: music from FINAL FANTASY. Per maggiori informazioni, visita: http://ffvii-remakeconcerts. com/

Per chi non riuscirà a partecipare, la colonna sonora completa di FINAL FANTASY VII REMAKE sarà anche disponibile a partire dall’estate 2020.

FINAL FANTASY VII REMAKE è una la reinterpretazione contemporanea di uno dei giochi di ruolo più rivoluzionari della storia che esplora ancora di più il suo mondo e i suoi personaggi. Il primo gioco di questo progetto è ambientato nella città eclettica di Midgar ed è un’esperienza completamente a sé stante che rappresenta un ottimo punto di partenza per la serie. Oltre ai suoi personaggi indimenticabili e alla trama appassionante, FINAL FANTASY VII REMAKE include un sistema di battaglia ibrido che unisce azione in tempo reale con combattimenti strategici basati sui comandi.