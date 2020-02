Blair Witch è ora disponibile per PlayStation4 e Xbox One in versione fisica

Blair Witch è ora disponibile per PlayStation4 e Xbox One in versione fisica

UNA STORIA SULLA DISCESA UMANA NELLE TENEBRE Dalle menti creative dietro l’acclamato Layers of Fear, sperimenta in prima persona la paura che può assediare la mente umana in una storia originale ispirata alla tradizione cinematografica di Blair Witch.

E’ il 1996. Un giovane ragazzo scompare nella Black Hills Forest vicino a Burkittsville, nel Maryland. Unisciti alla ricerca nei panni di Ellis, un ex poliziotto dal passato travagliato. Quella che inizierà come un’ordinaria investigazione, si trasformerà in un incubo senza fine quando ti ritroverai faccia a faccia con le tue paure e con la strega di Blair, una forza misteriosa che infesta i boschi…

Digital dreamer, videogames addicted, wannabe Jedi. An old player that is still capable of wonder.