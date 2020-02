Il McRae ‘FLAT OUT’ pack di DiRT Rally 2.0 annunciato per il 24 marzo

Fai un respiro e afferra il volante con il Colin McRae ‘FLAT OUT’ pack di DiRT Rally 2.0 , in arrivo il 24 marzo 2020 per PlayStation®4, Xbox One e PC. I giocatori che hanno acquistato la Deluxe Edition di DiRT Rally 2.0 o qualsiasi full Season pack, riceveranno il contenuto Colin McRae gratuitamente dal 24 marzo come download digitale.

