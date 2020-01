One Piece: Pirate Warriors 4, pubblicati i trailer di Carrot e Jinbe

By Domenico Coscione

Bandai Namco ha pubblicato due nuovi trailer per One Piece: Pirate Warriors 4, che mostrano in azione Carrot e Jinbe.

La prima è un combattente molto veloce, capace di compiere anche salti molti alti e scariche di colpi veloci e precise, mentre il secondo è un uomo-pesce capace di usare le sue poderose arti marziali sia dalla lunga distanza che da quella ravvicinata.

Vogliamo ricordarvi che One Piece: Pirate Warriors 4 uscirà il 24 marzo 2020 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.