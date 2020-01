Rivelato il nome del gioco per smartphone di Kingdom Hearts

By Domenico Coscione

Come avevamo annunciato qualche giorno fa, sul profilo Twitter ufficiale di Kingdom Hearts era stato indetto un concorso per il nome del nuovo titolo della serie che arriverà sui nostri smartphone. Quel nome è stato finalmente annunciato da qualche ora.

Kingdom Hearts: Dark Road, questo è il titolo definitivo, rivelerà a chiunque lo giocherà le origini oscure di Xehanort, diventato uno dei maestri del Keyblade più forti.

Purtroppo, non conosciamo ulteriori dettagli ma non appena verranno rivelati non esiteremo ad aggiornarvi.