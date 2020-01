Rilasciato nuovo trailer per Final Fantasy VII Remake

By Domenico Coscione

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer per Final Fantasy VII Remake, uno dei capitoli più amati tra i fan della serie.

In questo trailer, che potrete trovare in calce alla notizia, possiamo vedere alcune delle scene della storia come l’ingresso all’Honey Bee Inn o l’incontro con Red XIII.

Vogliamo ricordarvi che Final Fantasy VII: Remake uscirà il 10 aprile 2020 in esclusiva per PlayStation 4.