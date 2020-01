Borderlands 3: in arrivo un mini-evento dedicato ai forzieri!

A partire da domani, sarà possibile ottenere bottini più ricchi giocando o guardando Borderlands 3. Esattamente alla fine dell’evento “Farming Frenzy”, inizia domani il nuovo evento “Rare Chest Riches”, che terminerà il 13 Febbraio.

Per l’intera durata dell’evento verranno aumentati i bottini rari, dando una maggiore possibiltà di trovare oggetti leggendari. Questo avverrà anche quando vedrete uno stramer di Twitch aprire una cassa rara, solo se avrete entrambi la “ECHOcast Twitch Extension” attiva. Ogni ricompensa ottenuta guardando una partita in stream, ti aspetterà nella tua mailbox in-game la prima volta che accederai a Borderlands 3. Per vedere l’elenco degli streamer, potete consultare il seguente link: official Borderlands Twitch channel.

L’evento comincerà Giovedì 30 Gennaio alle 18:00 e terminerà Giovedì 13 Febbraio alle 17:59. Per maggiori informazioni su Borderlands 3 visitate newsroom.2k.com e borderlands.com.