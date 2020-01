Nintendo: Il 96% dei ricavi arriva da Switch

Dai recenti dati finanziari di Nintendo possiamo vedere che il 96% dei suoi guadagni deriva dalla Nintendo Switch.

Anche se questo dato dimostra la validità della console ibrida, purtroppo mette in mostra anche che non resiste bene in un periodo medio-lungo. Infatti, i suoi altri prodotti non contribuiscono così bene: il Nintendo 3DS contribuisce solo con l’1% dei guadagni mentre la divisione mobile gli procura il restante 3%. Discorso a parte per gli amiibo che, nonostante siano esteticamente ben fatte, sono quasi del tutto morenti.