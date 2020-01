Arriva in fase beta Xbox One: Runway, per giocare su console i titoli PC

È stata pubblicata la versione beta di Runway, l’app che rende possibile giocare ai titoli per PC sulle console Microsoft, in maniera del tutto gratuita.

Al momento non ci sono tutte le funzionalità, che verranno rilasciate più in là, come il multiplayer, le chat vocali e la risoluzione in 4K ma avremo a disposizione un bel po’ di giochi con cui provarla. Per poterla usare al meglio è raccomandabile utilizzare un PC Windows 10 e che sia esso che la console siano collegati tramite cavo ethernet a internet, così da avere a disposizione la miglior connessione per usarla senza intoppi.