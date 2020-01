Nintendo Switch: vendute più di 52 milioni di unità, sorpasso su Xbox One

Vola la console Nintendo nell’ultimo trimestre 2019 superando le 52 milioni di unità vendute. Risultato che permette il sorpasso sulle vendite di Xbox One.

Nintendo Switch grande protagonista nell’ultimo trimestre del 2019, dove si è registrato un picco massimo delle vendite della console nipponica. Nel periodo compreso tra Ottobre e Dicembre 2019, infatti, Nintendo avrebbe totalizzato ben 10,81 milioni di vendite, che vengono composte da 7,58 milioni di Nintendo Switch standard e 3,24 milioni di Nintendo Switch Lite.

Tutto questo per un profitto che nel solo trimestre preso in considerazione si attesta a 168,7 miliardi di yen (1,54 miliardi di dollari). Risultato stratosferico per Switch che sembra sempre più piacere ai giocatori per la sua versatilità, e che ora supera addirittura Xbox One nelle vendite.

Prendendo infatti sempre come riferimento l’ultimo trimestre 2019, Nintendo avrebbe superato, se pur di poco, le vendite della console Microsoft. Per altro Switch, con questi risultati, si piazza al terzo posto delle console Nintendo più vendute di sempre dietro Wii e DS, con più di 52 milioni di unità vendute in totale da quando fece il suo ingresso nel mercato.