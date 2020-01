In rete arrivano le prime indiscrezioni su Elden Ring, il nuovo titolo di From Software in collaborazione con George R. R. Martin e Hidetaka Miyazaki.

Secondo un utente di Reddit chiamato Onmipotent, il gioco avrà molti aspetti degli altri titoli come Sekiro: Shadows Die Twice ma presenterà numerose funzioni che lo differenzieranno come un sistema meteo dinamico e un mondo di gioco più dinamico in cui, per esempio, ripassando da una strada appena ripulita dai nemici potrebbero arrivare dei nuovi dal nulla.

Ovviamente, vi consigliamo di prendere questa notizia con le pinze non essendoci niente di confermato ufficialmente.