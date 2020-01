Star Trek Online introduce, per il suo decimo anniversario, Sette di Nove (ST Voyager) e Michael Burnham (ST Discovery)

Oggi Perfect World Entertainment Inc., uno dei più importanti publisher di giochi con servizi live, e Cryptic Studios hanno annunciato che Star Trek Online: Legacy è disponibile su PC e arriverà su PlayStation®4 e Xbox One il 3 marzo. La prossima settimana, il MMORPG free-to-play spaziale festeggerà dieci anni trascorsi a esplorare ed espandere l’iconico universo di Star Trek . Per celebrare questo storico traguardo, il team di sviluppo Cryptic Studios sta per pubblicare alcuni nuovi contenuti su licenza ViacomCBS Consumer Products, che rendono omaggio a varie serie di Star Trek e a una gloriosa saga che ci accompagna da oltre 50 anni. Tutto inizia con due nuovi episodi in evidenza, che vedono la partecipazione straordinaria di Sette di Nove (doppiata da Jeri Ryan) da Star Trek: Voyager e della nuovissima serie Star Trek: Picard in onda su Amazon Prime Video, nonché di Michael Burnham in persona (doppiata da Sonequa Martin-Green), ufficiale della Flotta Stellare di Star Trek: Discovery . Star Trek Online: Legacy introduce anche una nuovissima TFO spaziale ed eventi speciali per l’anniversario che permettono ai giocatori di ottenere il nuovo Battlecruiser Khitomer Alliance.