Come si giocherà a Two Point Hospital su console? Scopreitelo con il nuovo video devlog

Il celebre gestionale a tema sanitario Two Point Hospital è in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch il 25 febbraio 2020. Per questo motivo gli sviluppatori, ovvero quegli affascinanti primari di chirurgia di Two Point Studios, hanno deciso di aprire le porte dello studio per spiegare in un video come è stato ripensato e ricostruito il gioco per adattarlo alle console.

Scoprite in questo video devlog come giocare con i pad: