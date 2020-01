Il platform “anatomico” Helheim Hassle a breve disponibile per console e PC

Lo sviluppatore norvegese Perfectly Paranormal è lieto di annunciare che il suo nuovo e anatomico platform con rompicapi, Helheim Hassle, sarà disponibile per Nintendo Switch™, Xbox One e PC tramite Steam all’inizio di quest’anno, e successivamente anche per PlayStation®4.

Helheim Hassle è un’avventura narrativa basata sull’amicizia, ma anche sui nostri arti. Dallo stesso universo (infatti, è ambientato nello stesso martedì) del precedente Manual Samuel, arriva questa macabra avventura in cui impersonerai Bjørn, un vichingo pacifista che detesta l’idea di morire e finire nel Valhalla… e che alla fine morirà e verrà portato proprio nel Valhalla. Quando Bjørn viene resuscitato per aiutare il misterioso Pesto, capisce che è la sua unica possibilità per negoziare una via d’uscita. Usando il corpo non morto di Bjørn e sfruttando la sua capacità di staccarsi e combinare gli arti, i giocatori dovranno risolvere alcuni rompicapi impegnativi ed esplorare una serie di livelli complessi per recuperare un determinato oggetto magico… In cambio, Pesto garantirà a Bjørn un posto permanente nell’Helheim, una gran bella scocciatura!

Helheim Hassle è un’avventura narrativa che chiederà ai giocatori di completare fino a 70 missioni in 14 livelli, sfruttando ogni possibile combinazione di varie parti del corpo per completare le sfide uniche del gioco, tra rompicapi e piattaforme. In questa avventura, i giocatori potranno interagire con 80 personaggi diversi di ogni ceto e condizione sociale (sia vivi che morti), che spazieranno da anime di divinità frustrate a fantasmi di orsi, draghi, elfi, nani e goblin dal colletto blu, tutti doppiati da 24 doppiatori professionisti in ben 3.700 linee di dialogo!