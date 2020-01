PS Plus: Crash Bandicoot N’Sane Trilogy potrebbe farne parte

PS Plus: Crash Bandicoot N’Sane Trilogy potrebbe farne parte

By Domenico Coscione

Anche se non ancora ufficiale, PlayStation Spagna potrebbe aver diffuso un indizio piuttosto particolare che suggerisce uno dei titoli che compongono il PS Plus del mese di Febbraio 2020.

Secondo il sito infatti, uno dei titoli potrebbe essere Crash Bandicoot N. Sane Trilogy la trilogia remastered dei primi tre capitoli del famoso marsupial e che ha accompagnato la nostra adolescenza.

Per ora, non c’è nessun annuncio ufficiale e questa news è da prendere con le pinze fino all’annuncio ufficiale che non dovrebbe tardare ancora.