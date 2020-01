Nintendo rinnova 39 marchi di suoi vecchi titoli: novità in arrivo?

Una delle case videoludiche più importanti del Sol Levante, ovvero Nintendo, ha da poco rinnovato 39 marchi appartenenti a titoli importanti, e non, del calibro di Super Mario Sunshine e vari capitoli di The Legend of Zelda.

Di solito, questa operazione viene effettuata per evitare di perdere i diritti sulle proprietà intellettuali ma mai si è visto finora un numero così alto in contemporanea. Per questo in rete sono sorti alcuni dubbi sul fatto che sia semplice routine e che la casa nipponica si stia preparando a qualche tipo di sorpresa.

Ecco la lista completa:

Freaky Forms,

Kirby’s Adventure,

Kirby Air Ride,

Kirby 64 The Crystal Shards,

Kid Icarus,

Jam With The Band,

Golden Sun Dark Dawn,

Dillon’s Rolling Western The Last Ranger,

Face Raiders,

Eternal Darkness,

Majora’s Mask,

Card Hero,

Balloon Kid,

Animal Crossing City Folk,

Alleyway,

WarioWare Smooth Moves,

Wave Race,

Mario Sports,

Mario vs. Donkey Kong Mini-Land Mayhem!,

Urban Champion,

The Wind Waker,

The Adventure of Link,

Swapnote,

Super Mario World,

Super Mario Sunshine,

Steel Diver,

Spirit Camera,

Kirby Mass Attack,

Skyward Sword,

Pokémon Ranger: Ombre su Almia,

Radar Mission,

Pushmo,

Pullblox,

Phantom Hourglass,

Ocarina of Time,

Nintendo Presents Style Boutique,

Nintendogs + Cats,

Mario vs. Donkey Kong Minis March Again!

Cruis’n

Ovviamente, queste sono solo supposizioni e non c’è niente di confermato, per il momento, quindi va presa con le pinze e non per una verità certa.