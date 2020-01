Warcraft III Reforged è disponibile ora

Blizzard ha annunciato che a partire da oggi è disponibile Warcraft III Reforged. La versione digitale di Warcraft III: Reforged è acquistabile in formato digitale nel negozio Blizzard. L’Edizione standard è disponibile a 29,99 €, mentre a 39,99 € è possibile acquistare l’Edizione Spoils of War, che include modelli unici per Arthas, Cenarius, Jaina e Thrall, oltre a bonus di gioco per altri giochi Blizzard, come la cavalcatura Carro dei Morti per World of Warcraft®, il dorso delle carte Terza Guerra per Hearthstone®, la mascotte Mal’Ganis per Diablo III® e altro ancora.

Caratteristiche di Warcraft III: Reforged