Rockstar Games festeggia il successo della stagione festiva di GTA Online e Red Dead Online

Attraverso le pagine di un comunicato stampa ufficiale, Rockstar Games ha voluto ringraziare gli utenti per il successo riscosso da GTA Online e Red Dead Online nel corso delle festività appena trascorse. Ecco il comunicato stampa:

” Vogliamo ringraziare tutta la community e i fantastici giocatori di Grand Theft Auto Online e Red Dead Online per un’altra stagione festiva da record in entrambi i giochi. Grazie, dunque, alle squadre, agli acrobati e piloti di GTA Online, ai Distillatori, Cacciatori di taglie, Commercianti e Collezionisti di Red Dead Online, e a tutti i giocatori felici di viaggiare, esplorare e creare le proprie avventure in entrambi i mondi, per il contributo fornito alla formazione di alcune delle migliori community esistenti.

Grazie a tutti voi, Grand Theft Auto Online entra nel suo settimo anno più popolare che mai. Dopo i record per la media giornaliera, settimanale e mensile di giocatori stabilita per due mesi consecutivi a luglio e agosto in seguito all’arrivo del Casinò e Resort Diamond, l’uscita di Colpo al Casinò Diamond a dicembre ha fatto segnare nuovi record, attirando un numero di giocatori mai visto prima durante il periodo festivo. L’uscita consecutiva dei due enormi aggiornamenti, i più ricchi di sempre di GTA Online, ha reso dicembre 2019 il nostro mese con più giocatori attivi di sempre.

Vogliamo ringraziare anche gli YouTuber che hanno giocato a GTAV, creando contenuti e commentando il gioco per tutto l’anno. Il 2019 è stato l’anno con più visualizzazioni di GTAV su YouTube (la settimana con più visualizzazioni è stata quella tra il 30 dicembre e il 5 gennaio) e i video di GTAV hanno stabilito un nuovo record di coinvolgimento tramite commenti e “Mi piace” nella settimana terminata il 12 gennaio 2020*, inaugurando l’anno nuovo nel migliore dei modi. È fantastico vedere così tanti creatori di talento che ispirano e intrattengono altri, contribuendo a condividere con tutto il mondo il divertimento e le possibilità offerte da questi giochi.

Nel frattempo, gli spazi aperti e selvaggi di Red Dead Online sono usciti dalla beta nel 2019 e hanno iniziato a percorrere un proprio sentiero per diventare un mondo online dinamico. Abbiamo ottimizzato la velocità delle animazioni e i comandi per gli scontri tra giocatori, aggiunto misure per impedire che qualcuno possa rovinare l’esperienza di gioco, infuso ulteriore vita nel mondo di gioco con nuove attività Free Roam e introdotto il Pass Fuorilegge per offrire un nuovo e migliore sistema di ricompense e progressi. Nel corso dell’anno, i giocatori hanno avuto ancora più incentivi a immergersi in questo mondo e nei propri personaggi con l’aggiunta delle prime quattro Professioni della frontiera (Cacciatore di taglie, Commerciante, Collezionista e Distillatore), che permettono di progredire in più Ruoli contemporaneamente ottenendo abilità, abbigliamento, armi e altri oggetti specifici per i Ruoli. Grazie a tutto questo, Red Dead Online ha raggiunto un nuovo picco di giocatori a dicembre, subito dopo il rilascio dell’aggiornamento Distillatori, seguito da un altro picco a gennaio.

Siamo fortunati ad avere al nostro fianco appassionati di questo calibro, che ci accompagnano mentre continuiamo ad ampliare e a sviluppare questi due mondi attivi e fiorenti con nuove dinamiche di gioco, storie e molte altre novità in arrivo nel corso dell’anno.

Per festeggiare questi traguardi, offriremo ricchi bonus in entrambi i giochi.

GTA Online offrirà denaro di gioco bonus fino a 2.000.000 di GTA$, la somma più alta mai data in regalo finora nel gioco. Dal 30 gennaio sarà possibile ottenere 1.000.000 di GTA$ semplicemente giocando prima del 5 febbraio e un altro milione di GTA$ giocando tra il 6 e il 12 febbraio.

I giocatori di Red Dead Online riceveranno una serie di omaggi come accesso gratuito ad alcuni Ruoli, oggetti speciali per i Ruoli e altro ancora, tra cui:

Kit da pistolero: Giocate tra il 28 gennaio e il 3 febbraio per ottenere un revolver Schofield gratuito, un fucile Varmint gratuito e il Bundle di munizioni devastante, che include 100 munizioni a espansione per revolver, 100 munizioni veloci per pistola, 100 munizioni Express per armi a ripetizione, 100 palle singole per fucili a canna liscia e 20 munizioni esplosive per fucili a canna rigata.

Kit da Cacciatore di taglie: Giocate tra il 4 e il 10 febbraio per ottenere una Licenza da Cacciatore di taglie gratuita, 25 bolas e 25 frecce traccianti.

Ci sono ancora tante novità in programma per il 2020. Per GTA Online è in previsione l’aggiunta di una serie di gare per ruote scoperte con nuovi tipi di veicoli. Gare intense ad alta velocità su circuito in cui sterzate strette, scelta degli pneumatici e pit stop strategici faranno la differenza. In più, aspettatevi altri ricchi aggiornamenti e qualche sorpresa nel corso di quest’anno.

Come abbiamo accennato in passato, anche il mondo di Red Dead Online continuerà a crescere nel 2020, con l’espansione del concetto delle Professioni della frontiera tramite Ruoli aggiuntivi, nuove missioni e molti altri aggiornamenti di rilievo.

Se mancate da un po’ o non avete mai avuto l’occasione di giocare prima, non c’è momento migliore per immergervi in questi due mondi online vivi e unici. Grazie ancora a tutti coloro che ci stanno accompagnando in quest’avventura.

Visitate il Newswire di Rockstar per restare aggiornati sugli aggiornamenti futuri e su molto altro. ”